FT: Трамп хочет мирное соглашение между Украиной и РФ "до Рождества"

Американская сторона дала Украине считанные дни, чтобы ответить на последний вариант "мирного соглашения", который она обсуждает с ней и Россией.

Как пишет "Европейская правда", об этом во вторник сообщила Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По словам источников FT, президент Владимир Зеленский сообщил европейским лидерам, что во время "непростого" разговора в субботу с посланниками Дональда Трампа его призвали к быстрому решению по мирному соглашению.

В материале говорится, что Зеленский имеет "несколько дней" на ответ по предложенному "мирному соглашению".

Собеседники FT сказали, что Зеленский сообщил американской стороне, что ему нужно время для консультаций по "мирному соглашению" с другими европейскими союзниками.

Источник, знакомый с сроками, предложенными Киеву, сказал Financial Times, что Трамп надеется на заключение соглашения "до Рождества", говорится в материале.

Один из западных чиновников, с которыми общалось издание, описал украинскую сторону как "застрявшую между территориальными требованиями, которые она не может принять, и стороной США, которую она не может отклонить".

Напомним, президент Владимир Зеленский 8 декабря встречался в Лондоне с лидерами Великобритании, Франции и Германии, во время встречи также состоялся онлайн-разговор с более широким кругом лидеров из "коалиции решительных", в частности Польшей.

Зеленский во вторник сообщил о завершении работы на уровне советников по национальной безопасности над предложениями Украины и Европы к "мирному плану".