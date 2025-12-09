Премʼєр і міністр оборони Британії відреагували на трагічну смерть військового в Україні

Британські високопосадовці висловили співчуття у звʼязку із загибеллю військовослужбовця Збройних сил Британії в Україні у вівторок.

Як пише "Європейська правда", про це вони написали на X.

Британський міністр оборони Джон Гілі написав, що "приголомшений" звісткою про смерть британського військовослужбовця в Україні.

"Мої думки з його родиною, друзями та колегами, які сумують за коханою людиною. Наші серця з ними", – додав він.

Премʼєр-міністр Британії Кір Стармер висловив "глибокий смуток та співчуття" родині члена британських збройних сил.

"Його служба та жертва ніколи не будуть забуті", – додав він.

Раніше повідомлялось, що британський військовий зазнав поранень "у результаті трагічної аварії під час спостереження за випробуванням нового озброєння українськими військами, далеко від лінії фронту".

