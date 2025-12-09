Премьер и министр обороны Британии отреагировали на трагическую смерть военного в Украине

Британские высокопоставленные чиновники выразили соболезнования в связи с гибелью военнослужащего Вооруженных сил Великобритании в Украине во вторник.

Как пишет "Европейская правда", об этом они написали на X.

Британский министр обороны Джон Гилли написал, что „потрясен" известием о смерти британского военнослужащего в Украине.

"Мои мысли с его семьей, друзьями и коллегами, которые скорбят о любимом человеке. Наши сердца с ними", – добавил он.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил "глубокую печаль и соболезнования" семье члена британских вооруженных сил.

"Его служба и жертва никогда не будут забыты", – добавил он.

Ранее сообщалось, что британский военный получил ранения "в результате трагической аварии во время наблюдения за испытанием нового вооружения украинскими войсками, вдали от линии фронта".

Ранее в МИД Польши сообщили, что в результате российского удара по Тернополю в ночь на 19 ноября погибла 7-летняя Амелия, имевшая польское гражданство.