Зеленський прокоментував слова Трампа по Крим і НАТО

Президент Володимир Зеленський сказав, що не відмовляється від своїх слів про те, що Україна воліла б повернути Крим і стати членом НАТО, але визнав, що зараз умов для цього немає.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час онлайн-спілкування з журналістами у вівторок.

У Зеленського спитали про останнє інтервʼю президента США Дональда Трампа, в якому він згадав про нібито першу розмову українського лідера з Путіним і його слова, що Україна поверне Крим і буде в НАТО.

Зеленський сказав, що Україна хоче в НАТО, і він вважає це справедливим.

"Але ми точно знаємо, що ні США, ні ще кілька країн, якщо бути відвертими, не бачать поки що Україну в НАТО. І Росія, безумовно, ніколи не буде бачити нас там", – сказав президент.

"І сьогодні, що стосується Криму, у нас немає сил повернути абсолютно наш український півострів Крим. І може, я це і сказав на першій зустрічі (з Путіним. – Ред.). І я вважаю, що я був правий", – додав він.

Зеленський додав, що в України "сьогодні немає сил на все це" і "немає достатньої підтримки для всього цього", маючи на увазі повернення Криму та членство в НАТО.

"Але я це сказав на першій зустрічі (з Путіним. – Ред.). Думаю, я міг би це підтвердити і на останній зустрічі з Путіним", – підсумував він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вкотре повторив тезу про те, що його попередник Барак Обама "віддав" Крим Росії, що стало ключовим у подальшому перебігу війни РФ проти України.

Також Трамп сказав, що "завжди було розуміння" того, що Україна "ніколи не приєднається до НАТО".