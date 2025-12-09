Зеленский прокомментировал слова Трампа по Крыму и НАТО

Президент Владимир Зеленский сказал, что не отказывается от своих слов о том, что Украина хотела бы вернуть Крым и стать членом НАТО, но признал, что сейчас условий для этого нет.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время онлайн-общения с журналистами во вторник.

У Зеленского спросили о последнем интервью президента США Дональда Трампа, в котором он упомянул о якобы первом разговоре украинского лидера с Путиным и его словах, что Украина вернет Крым и будет в НАТО.

Зеленский сказал, что Украина хочет в НАТО, и он считает это справедливым.

"Но мы точно знаем, что ни США, ни еще несколько стран, если быть откровенными, пока не видят Украину в НАТО. И Россия, безусловно, никогда не будет видеть нас там", – сказал президент.

"И сегодня, что касается Крыма, у нас нет сил вернуть полностью наш украинский полуостров Крым. И может, я это и сказал на первой встрече (с Путиным. – Ред.). И я считаю, что я был прав", – добавил он.

Зеленский добавил, что у Украины "сегодня нет сил на все это" и "нет достаточной поддержки для всего этого", имея в виду возвращение Крыма и членство в НАТО.

"Но я это сказал на первой встрече (с Путиным. – Ред.). Думаю, я мог бы это подтвердить и на последней встрече с Путиным", – подытожил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп в очередной раз повторил тезис о том, что его предшественник Барак Обама "отдал" Крым России, что стало ключевым в дальнейшем ходе войны РФ против Украины.

Также Трамп сказал, что "всегда было понимание" того, что Украина "никогда не присоединится к НАТО".