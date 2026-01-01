WSJ: спецслужби США не знайшли доказів "атаки" на резиденцію Путіна
Американські спецслужби спростували твердження російської сторони про нібито атаку українських дронів на резиденцію господаря Кремля Владіміра Путіна.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації The Wall Street Journal.
Один з американських посадовців заявив, що висновки Центрального розвідувального управління США свідчать, що такої атаки на Путіна з боку України не було.
США дійшли висновку, що Україна намагалася завдати удару по військовій цілі, розташованій у тому ж регіоні, що і заміська резиденція Путіна, але не в безпосередній близькості від неї, сказав співрозмовник.
Видання також згадує допис президента США Дональда Трампа, який опублікував посилання на редакційну статтю New York Post, в якій стверджувалося, що удар України, ймовірно, не мав місця.
У дописі американського президента йшлося: "Гучні заяви Путіна про "напад" показують, що саме Росія перешкоджає миру" .
За даними джерела WSJ, цей допис Трампа з'явилося після того, як директор ЦРУ Джон Реткліфф поінформував йогоз цього питання.
Американська розвідка має в своєму розпорядженні низку способів відстеження повітряного простору Росії, її військових дій і атак на її території, в тому числі за допомогою супутників, радарів і перехоплення повідомлень, нагадує видання.
Президент України Володимир Зеленський у вівторок заявив, що історія про "атаку на резиденцію" є фейком РФ, який демонструє небажання Росії зробити необхідні кроки для завершення війни.
У МЗС України вважають російські заяви про нібито українську атаку на одну з резиденцій Путіна спробою знайти причину для відмови від мирних зусиль.
Президентка Молдови Мая Санду звинуватила Росію у зриві мирних переговорів щодо України після того, як РФ виступила зі звинуваченнями.