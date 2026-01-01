WSJ: спецслужбы США не нашли доказательств "атаки" на резиденцию Путина

Американские спецслужбы опровергли утверждение российской стороны о якобы атаке украинских дронов на резиденцию хозяина Кремля Владимира Путина.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации The Wall Street Journal.

Один из американских чиновников заявил, что выводы Центрального разведывательного управления США свидетельствуют, что такой атаки на Путина со стороны Украины не было.

США пришли к выводу, что Украина пыталась нанести удар по военной цели, расположенной в том же регионе, что и загородная резиденция Путина, но не в непосредственной близости от нее, сказал собеседник.

Издание также упоминает пост президента США Дональда Трампа, который опубликовал ссылку на редакционную статью New York Post, в которой утверждалось, что удар Украины, вероятно, не имел места.

В посте американского президента говорилось: "Громкие заявления Путина о "нападении" показывают, что именно Россия препятствует миру".

По данным источника WSJ, этот пост Трампа появился после того, как директор ЦРУ Джон Рэтклифф проинформировал его по этому вопросу.

Американская разведка располагает рядом способов отслеживания воздушного пространства России, ее военных действий и атак на ее территории, в том числе с помощью спутников, радаров и перехвата сообщений, напоминает издание.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник заявил, что история об "атаке на резиденцию" является фейком РФ, который демонстрирует нежелание России сделать необходимые шаги для завершения войны.

В МИД Украины считают российские заявления о якобы украинской атаке на одну из резиденций Путина попыткой найти причину для отказа от мирных усилий.

Президент Молдовы Мая Санду обвинила Россию в срыве мирных переговоров по Украине после того, как РФ выступила с обвинениями.