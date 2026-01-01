Швейцарія почала річне головування в ОБСЄ

З 1 січня Швейцарія перебрала на себе головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), яке триватиме рік.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ОБСЄ, інформує "Європейська правда".

У вересні міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс, виклав пріоритети країни як майбутнього голови ОБСЄ у 2026 році, зробивши акцент на мирі, діалозі, інноваціях і повазі основоположних прав.

"В умовах війни в Європі Швейцарія віддана справедливому миру в Україні, заснованому на міжнародному праві та Гельсінських принципах. Ми будемо використовувати наш досвід посередництва для сприяння діалогу, довірі та безпеці", – говорив швейцарський міністр.

Він також запевнив, що Швейцарія сприятиме співпраці в галузі кібербезпеки, військово-політичних інструментів та запобігання конфліктам.

Кассіс також підкреслив важливість зміцнення інклюзивної багатосторонньої дипломатії, прогнозування технологій для безпечного і гуманного майбутнього, просування демократії, верховенства права і прав людини, а також зміцнення здатності ОБСЄ діяти.

"Ми підходимо до нашого головування з переконанням, що, незважаючи на напруженість, ОБСЄ залишається незамінною. Швейцарія буде вирішувати це завдання, зберігаючи основні інструменти – місії, спостереження за виборами – і забезпечуючи їх фінансування", – наголошував Кассіс.

Швейцарія втретє очолить Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), після головування у 1996 та 2014 роках.

