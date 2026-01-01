Швейцария начала годовое председательство в ОБСЕ

С 1 января Швейцария взяла на себя председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое продлится год.

В сентябре министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис изложил приоритеты страны как будущего председателя ОБСЕ в 2026 году, сделав акцент на мире, диалоге, инновациях и уважении основополагающих прав.

"В условиях войны в Европе Швейцария привержена справедливому миру в Украине, основанному на международном праве и Хельсинкских принципах. Мы будем использовать наш опыт посредничества для содействия диалогу, доверию и безопасности", – говорил швейцарский министр.

Он также заверил, что Швейцария будет содействовать сотрудничеству в области кибербезопасности, военно-политических инструментов и предотвращения конфликтов.

Кассис также подчеркнул важность укрепления инклюзивной многосторонней дипломатии, прогнозирования технологий для безопасного и гуманного будущего, продвижения демократии, верховенства права и прав человека, а также укрепления способности ОБСЕ действовать.

"Мы подходим к нашему председательству с убеждением, что, несмотря на напряженность, ОБСЕ остается незаменимой. Швейцария будет решать эту задачу, сохраняя основные инструменты – миссии, наблюдение за выборами – и обеспечивая их финансирование", – подчеркнул Кассис.

Швейцария в третий раз возглавит Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), после председательства в 1996 и 2014 годах.

