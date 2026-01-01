Взрыв на горнолыжном курорте в Швейцарии: погибли 10 человек, еще 10 пострадали
Полиция подтвердила, что в результате взрыва в баре Le Constellation на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана погибли 10 человек.
Соответствующие данные полиции приводит Sky News, сообщает "Европейская правда".
По данным правоохранителей, кроме 10 погибших, еще 10 человек получили ранения в результате взрыва.
Полиция также подтвердила, что инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом.
Напомним, взрыв и последующий пожар произошли во время празднования Нового года в баре Le Constellation. По имеющимся данным, взрыв произошел в 1:30 по местному времени.
Кран-Монтана – это элитный горнолыжный курорт в швейцарском регионе Вале. Он расположен в самом сердце Швейцарских Альп, примерно в двух часах езды от столицы Швейцарии Берна.
Сообщалось также, что в Турции 11 человек приговорили к пожизненному заключению за пожар на горнолыжном курорте, в результате которого в январе погибли более 70 человек.