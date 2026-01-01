Головна дипломатка ЄС прокоментувала ймовірну "якірну" диверсію у Фінській затоці

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас привітала швидку реакцію Фінляндії після виявлення пошкодження кабелю зв’язку у Фінській затоці та наголосила на необхідності посилювати захист європейської критичної інфраструктури від диверсій.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву з цього приводу вона опублікувала у своєму X.

Каллас зазначила, що від початку повномасштабної війни Росії проти України у Балтійському морі спостерігалася серія схожих подій з пошкодженням європейської критичної інфраструктури, і ризик диверсій залишається високим.

The Baltic Sea has seen a clear pattern of disruption since the start of Russia’s war. Europe’s critical infrastructure remains at high risk of sabotage.



I thank Finland for taking swift and determined action in seizing the ship and crew suspected of damaging subsea cables… – Kaja Kallas (@kajakallas) January 1, 2026

"Дякую Фінляндії за швидкі та рішучі дії – взяття під контроль судна і затримання команди, підозрюваної у вчорашньому пошкодженні підводних кабелів", – написала вона, додавши, що Єврокомісія тримає зв’язок з цього питання з Фінляндією та Естонією.

"ЄС продовжить зміцнювати свою критичну інфраструктуру – у тому числі інвестиціями у нові кабелі, посиленням нагляду, забезпеченням більших ремонтних спроможностей, а також діями проти тіньового флоту Москви, який також виступає платформою для гібридних атак", – додала Каллас.

Нагадаємо, проблеми з підводним кабелем оператора Elisa виявили вранці 31 грудня. Вдень повідомили про затримання судна Fitburg, що прямувало з Росії до Ізраїлю та, як вважають, могло пошкодити кабель своїм якорем.

Згодом повідомили про виявлення підсанкційних товарів на затриманому Fitburg та арешт двох членів екіпажу.

Затримане судно стоїть на якорі у затоці портового міста неподалік Гельсінкі.





