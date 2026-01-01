Главный дипломат ЕС прокомментировала вероятную "якорную" диверсию в Финском заливе

Главный дипломат ЕС Кая Каллас приветствовала быструю реакцию Финляндии после обнаружения повреждения кабеля связи в Финском заливе и подчеркнула необходимость усиливать защиту европейской критической инфраструктуры от диверсий.

Как сообщает "Европейская правда", заявление по этому поводу она опубликовала в своем X.

Каллас отметила, что с начала полномасштабной войны России против Украины в Балтийском море наблюдалась серия похожих событий с повреждением европейской критической инфраструктуры, и риск диверсий остается высоким.

"Спасибо Финляндии за быстрые и решительные действия – взятие под контроль судна и задержание команды, подозреваемой во вчерашнем повреждении подводных кабелей", – написала она, добавив, что Еврокомиссия держит связь по этому вопросу с Финляндией и Эстонией.

"ЕС продолжит укреплять свою критическую инфраструктуру – в том числе инвестициями в новые кабели, усилением надзора, обеспечением больших ремонтных возможностей, а также действиями против теневого флота Москвы, который также выступает платформой для гибридных атак", – добавила Каллас.

Напомним, проблемы с подводным кабелем оператора Elisa обнаружили утром 31 декабря. Днем сообщили о задержании судна Fitburg, которое направлялось из России в Израиль и, как считают, могло повредить кабель своим якорем.

Впоследствии сообщили о выявлении подсанкционных товаров на задержанном Fitburg и аресте двух членов экипажа.

Задержанное судно стоит на якоре в заливе портового города неподалеку от Хельсинки.