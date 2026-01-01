Укр Рус Eng

Європейські лідери висловлюють співчуття через пожежу на курорті Швейцарії з десятками загиблих

Новини — Четвер, 1 січня 2026, 17:54 — Марія Ємець

Низка європейських лідерів висловили співчуття у зв’язку з трагічною пожежею на гірськолижному курорті у Швейцарії, де, за попередніми даними, загинули близько 40 людей. 

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні написала, що пильно стежить за розвитком подій щодо пожежі на курорті Кран-Монтана. Зокрема Італія перевіряє, чи є серед постраждалих італійські громадяни.

"Від себе і нашого уряду висловлюю глибокі співчуття… Дякую задіяним службам і висловлюю співчуття родинам загиблих, постраждалих, владі та народу Швейцарії", – написала вона у своєму X.

"Мої думки з родинами, які у жалобі, та з постраждалими. Висловлюю повну солідарність Франції та нашу братню підтримку Швейцарії", – заявив президент Франції Емманюель Макрон. 

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив співчуття постраждалим та побажав найшвидшого одужання. 

"Жахливо, що мирне святкування призвело до такої трагедії. Наші співчуття і наші думки з родинами й друзями загиблих у Кран-Монтана та зі швейцарським народом", – написав президент Австрії Александр Ван дер Беллен. 

Співчуття висловив також президент України Володимир Зеленський. 

Як повідомляли, пожежа сталася на гірськолижному курорті Швейцарії у барі під час святкування Нового року. 

У Швейцарії офіційно не називають кількість загиблих. Однак у МЗС Італії заявили, що отримали від швейцарської поліції інформацію про 40 загиблих.

Точні обставини подій ще з’ясовуються. У швейцарських ЗМІ з’явилися кадри, як починалось займання, що призвело до трагедії. Пишуть, що пожежа починалась у барі, розташованому у підвальному приміщенні закладу, звідки нагору вели одні сходи. 

Постраждалих людей розвезли до лікарень у Женеві, Лозанні й Цюриху та менших містах, де є усе необхідне для надання допомоги пацієнтам з тяжкими опіками. До операції були залучені близько 150 співробітників рятувальних служб, 10 гелікоптерів та 40 "швидких".

