У Швейцарії повідомили про "десятки загиблих" у пожежі в барі на гірськолижному курорті

Швейцарська поліція повідомила, що у результатів пожежі в барі Le Constellation на швейцарському гірськолижному курорті Кран-Монтана у новорічну ніч загинули кілька десятків людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Aargauer Zeitung.

Командувач поліції кантону Вале Фредерік Гіслер заявив у четвер, що внаслідок пожежі загинули кілька десятків людей. Раніше поліція підтверджувала загибель 10 людей.

Газета Le Nouvelliste повідомила про "приблизно сорок загиблих і щонайменше 100 поранених", однак ця інформація офіційно не підтверджена.

Близько 100 людей отримали поранення, деякі з яких мають серйозні травми, повідомила влада.

Влада наразі не розголошує точну кількість загиблих з поваги до сімей. Розслідування триває, і більше деталей буде оприлюднено згодом.

Кілька загиблих ще не ідентифіковані. Також відомо, що серед загиблих є туристи.

Поранених розподілили по лікарнях по всій Швейцарії. Уряд кантону Вале закликав громадськість уникати ризикованих видів діяльності, оскільки лікарні переповнені

Генеральний прокурор кантону Вале Беатріс Піллуд заявила, що ще зарано робити висновки про причини пожежі. Однак, за її словами, вибуху, про який повідомляли раніше, не було. Також вважають, що причиною не є теракт.

Після пожежі в Кран-Монтані міністр безпеки Стефан Ганзер звернувся до громадськості в соціальних мережах. Він заявив, що кантон постраждав від "жахливої ​​трагедії", і що було задіяно численні служби екстреної допомоги.