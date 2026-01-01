Европейские лидеры выразили соболезнования из-за пожара на курорте Швейцарии с десятками погибших

Ряд европейских лидеров выразили соболезнования в связи с трагическим пожаром на горнолыжном курорте в Швейцарии, где, по предварительным данным, погибли около 40 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Премьер Италии Джорджа Мелони написала, что пристально следит за развитием событий относительно пожара на курорте Кран-Монтана. В частности Италия проверяет, есть ли среди пострадавших итальянские граждане.

"От себя и нашего правительства выражаю глубокие соболезнования... Благодарю задействованные службы и выражаю соболезнования семьям погибших, пострадавших, властям и народу Швейцарии", – написала она в своем X.

"Мои мысли с семьями, которые в трауре, и с пострадавшими. Выражаю полную солидарность Франции и нашу братскую поддержку Швейцарии", – заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Profonde émotion après l’incendie de Crans-Montana. Mes pensées vont aux familles endeuillées et aux blessés. À la Suisse, à son peuple et à ses autorités, j’adresse la pleine solidarité de la France et notre soutien fraternel. – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 1, 2026

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил соболезнования пострадавшим и пожелал скорейшего выздоровления.

A moment of joy turned into tragedy in Crans-Montana, Switzerland. These events are deeply distressing. Our thoughts are with those affected and their loved ones. We wish the injured a swift and full recovery. – Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) January 1, 2026

"Ужасно, что мирное празднование привело к такой трагедии. Наши соболезнования и наши мысли с семьями и друзьями погибших в Кран-Монтана и со швейцарским народом", – написал президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

Соболезнования выразил также президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщалось, пожар произошел на горнолыжном курорте Швейцарии в баре во время празднования Нового года.

В Швейцарии официально не называют количество погибших. Однако в МИД Италии заявили, что получили от швейцарской полиции информацию о 40 погибших.

Точные обстоятельства событий еще выясняются. В швейцарских СМИ появились кадры, как начиналось возгорание, что привело к трагедии. Пишут, что пожар начинался в баре, расположенном в подвальном помещении заведения, откуда наверх вела одна лестница.

Пострадавших людей развезли в больницы в Женеве, Лозанне и Цюрихе и меньших городах, где есть все необходимое для оказания помощи пациентам с тяжелыми ожогами. К операции были привлечены около 150 сотрудников спасательных служб, 10 вертолетов и 40 "скорых".