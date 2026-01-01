Туск порадив європейцям бути енергійними і сміливими як Польща

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск порадив Європі і європейцям брати приклад з його країни.

Про це він сказав у новорічному зверненні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Туск заявив, що дуже пишається своєю країною, Польщею, та її досягненнями.

Серед "десяти з тисячі" причин пишатися Польщею, названих прем'єр-міністром, були, зокрема, "безпечний і герметичний східний кордон" та "відповідальна і жорстка політика щодо надання притулку". "Приклад для наслідування для всієї Європи, який призвів до понад 90-відсоткового зниження кількості мігрантів, що перетинають наші кордони", – додав він.

Туск також назвав польську армію "найбільшою сучасною армією в Європейському Союзі", завдяки якій Польща і Європа є убезпеченими "від Сходу". Він також згадав про "ефективну політику боротьби зі злочинністю", завдяки якій Польща переслідує, зокрема, диверсантів, направлених росіянами.

Він також говорив про підтримку, надану двом мільйонам українців, які прибули до Польщі після нападу Росії на Україну.

"Я маю всі підстави пишатися Польщею. І мої найкращі новорічні побажання для Європи та європейців звучать так: будьте як Польща – енергійними, сміливими та безпечними. Удачі" – завершив свою промову Туск.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у вівторок, що Сполучені Штати погодились у рамках гарантій безпеки для України, після досягнення мирної угоди, направити своїх військових на російсько-український кордон або лінію зіткнення.

Він висловив думку, що мир уже на горизонті та може бути досягнутий протягом тижнів.