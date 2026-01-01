Туск посоветовал европейцам быть энергичными и смелыми, как Польша

Польский премьер-министр Дональд Туск посоветовал Европе и европейцам брать пример с его страны.

Об этом он сказал в новогоднем обращении, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Туск заявил, что очень гордится своей страной, Польшей, и ее достижениями.

Среди "десяти из тысячи" причин гордиться Польшей, названных премьер-министром, были, в частности, "безопасная и герметичная восточная граница" и "ответственная и жесткая политика в отношении предоставления убежища". "Пример для подражания для всей Европы, который привел к более чем 90-процентному снижению количества мигрантов, пересекающих наши границы", – добавил он.

Туск также назвал польскую армию "крупнейшей современной армией в Европейском Союзе", благодаря которой Польша и Европа защищены "от Востока". Он также упомянул об "эффективной политике борьбы с преступностью", благодаря которой Польша преследует, в частности, диверсантов, направленных россиянами.

Он также говорил о поддержке, оказанной двум миллионам украинцев, прибывших в Польшу после нападения России на Украину.

"Я имею все основания гордиться Польшей. И мои лучшие новогодние пожелания для Европы и европейцев звучат так: будьте как Польша – энергичными, смелыми и безопасными. Удачи", – завершил свою речь Туск.

