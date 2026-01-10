Парламент Гренландії проведе засідання раніше через загрози з боку США

Парламент Гренландії збереться на засідання раніше, щоб обговорити свою реакцію на погрози США взяти під контроль арктичний острів.

Про це, як пише "Європейська правда", заявили лідери п'яти політичних партій у гренландській асамблеї у спільній заяві, яку наводить Reuters.

Президент Дональд Трамп заявив, що США повинні володіти Гренландією, щоб запобігти захопленню Росією або Китаєм цієї стратегічно розташованої та багатої на корисні копалини території.

"Ми ще раз наголошуємо на нашому бажанні, щоб США припинили зневажати нашу країну", – заявили лідери всіх п'яти політичних партій, обраних до парламенту Гренландії, у спільній заяві в п'ятницю ввечері.

"Ми не хочемо бути американцями, ми не хочемо бути данцями, ми хочемо бути гренландцями", – йдеться в заяві.

Лідери заявили, що засідання парламенту Гренландії буде перенесено на більш ранній термін, щоб забезпечити проведення справедливої та всебічної політичної дискусії та захист прав народу.

Дата засідання ще не визначена. Останнє засідання парламенту Гренландії відбулося в листопаді, а наступне було заплановане на 3 лютого.

У п'ятницю Трамп заявив, що "зробить щось з Гренландією, подобається це їм чи ні", і що військова присутність США на острові відповідно до угоди 1951 року з Данією, яка також є членом НАТО, не є достатньою для гарантування оборони острова.

9 січня помічники президента США Дональда Трампа зустрілися з послами Данії та Гренландії у Білому домі задля обговорення ситуації довкола арктичного острова.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що силова анексія Гренландії Сполученими Штатами, якби таке сталося, означатиме кінець НАТО.

