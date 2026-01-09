Посли Данії та Гренландії зустрілися з посадовцями США

Помічники президента США Дональда Трампа у четвер зустрілися з послами Данії та Гренландії у Білому домі задля обговорення ситуації довкола арктичного острова.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Посол Данії у США Єспер Моллер Соренсен та головний представник Гренландії у Вашингтоні Якоб Ісбосетсен зустрілися з посадовцями Ради національної безпеки Білого дому у четвер.

За словами посадовця данського уряду, переговори мали на меті "отримати більше ясності" щодо коментарів президента США щодо контролю над Гренландією.

Посланці також провели серію зустрічей з американськими законодавцями, намагаючись заручитися підтримкою, щоб переконати Трампа відмовитися від своїх погроз захопити острів.

Нагадаємо, після блискавичної операції у Венесуелі минулими вихідними президент США Дональд Трамп знову активно заговорив про бажання контролювати Гренландію.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США і його радники обговорюють низку варіантів придбання Гренландії і що "залучення американських Збройних сил завжди є одним із варіантів".

Низка республіканців у Конгресі США засудили заяви Трампа щодо Гренландії.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що силова анексія Гренландії Сполученими Штатами, якби таке сталося, означатиме кінець НАТО.

За даними ЗМІ, у Європі серйозно сприйняли заяви і розроблять кілька варіантів протидії захопленню Гренландії США, а у Трампа розробляють угоди для реалізації його бачення щодо Гренландії.