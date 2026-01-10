Парламент Гренландии проведет заседание раньше из-за угроз со стороны США

Парламент Гренландии соберется на заседание раньше, чтобы обсудить свою реакцию на угрозы США взять под контроль арктический остров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявили лидеры пяти политических партий в гренландской ассамблее в совместном заявлении, которое приводит Reuters.

Президент Дональд Трамп заявил, что США должны владеть Гренландией, чтобы предотвратить захват Россией или Китаем этой стратегически расположенной и богатой полезными ископаемыми территории.

"Мы еще раз подчеркиваем наше желание, чтобы США перестали презирать нашу страну", – заявили лидеры всех пяти политических партий, избранных в парламент Гренландии, в совместном заявлении в пятницу вечером.

"Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть датчанами, мы хотим быть гренландцами", – говорится в заявлении.

Лидеры заявили, что заседание парламента Гренландии будет перенесено на более ранний срок, чтобы обеспечить проведение справедливой и всесторонней политической дискуссии и защиту прав народа.

Дата заседания еще не определена. Последнее заседание парламента Гренландии состоялось в ноябре, а следующее было запланировано на 3 февраля.

В пятницу Трамп заявил, что "сделает что-то с Гренландией, нравится им это или нет", и что военное присутствие США на острове в соответствии с соглашением 1951 года с Данией, которая также является членом НАТО, не является достаточным для обеспечения обороны острова.

9 января помощники президента США Дональда Трампа встретились с послами Дании и Гренландии в Белом доме для обсуждения ситуации вокруг арктического острова.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что силовая аннексия Гренландии Соединенными Штатами, если бы такое произошло, означала бы конец НАТО.

