У Німеччині попереджають про ризик масштабних відключень електрики, подібних до Берліна

У Німеччині профспілка державних службовців DBB попереджає, що масштабні відключення електроенергії, подібні до недавнього п'ятиденного відключення в Берліні, можуть легко торкнутися інших великих міст по всій країні, якщо не буде радикально поліпшена система реагування держави на кризові ситуації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив голова профспілки Фолькер Гейєр, якого цитує DW.

За його словами, ситуація в Берліні показала, що Німеччина не готова до подібних криз.

"Те, що сталося в Берліні, може статися в будь-якому іншому місці в будь-який час – в Кельні, Штутгарті або Мюнхені. Держава не повинна дозволяти собі виглядати так безглуздо", – підкреслив Гейєр.

За його словами, приватизація критично важливої інфраструктури призвела до того, що держава виявилася безпорадною в таких випадках, як відключення електроенергії в Берліні, викликане підпалом, імовірно скоєним лівими екстремістами.

Серед іншого, Гайєр закликав до термінового перегляду механізмів контролю і правових вимог, що стосуються операторів критично важливої інфраструктури.

DBB – найбільша в Німеччині профспілка державних службовців і працівників суміжних приватних секторів, що налічує понад 1,2 мільйона членів.

Після підпалу кабельного мосту в районі Штегліц-Целендорф у суботу вранці на південному заході Берліна 45 тисяч домогосподарств і 2200 підприємств залишилися без електроенергії. Загалом близько 100 тисяч людей постраждали від найтривалішого відключення електроенергії в післявоєнній історії, залишившись посеред зими без світла та опалення.

Відповідальність за підпал взяла на себе ліворадикальна ініціатива Vulkangruppe.

