В Германии предупреждают о риске масштабных отключений электричества, подобных Берлину

В Германии профсоюз государственных служащих DBB предупреждает, что масштабные отключения электроэнергии, подобные недавнему пятидневному отключению в Берлине, могут легко затронуть другие крупные города по всей стране, если не будет радикально улучшена система реагирования государства на кризисные ситуации.

об этом заявил председатель профсоюза Фолькер Гейер, которого цитирует DW.

По его словам, ситуация в Берлине показала, что Германия не готова к подобным кризисам.

"То, что произошло в Берлине, может произойти в любом другом месте в любое время – в Кельне, Штутгарте или Мюнхене. Государство не должно позволять себе выглядеть так нелепо", – подчеркнул Гейер.

По его словам, приватизация критически важной инфраструктуры привела к тому, что государство оказалось беспомощным в таких случаях, как отключение электроэнергии в Берлине, вызванное поджогом, предположительно совершенным левыми экстремистами.

Среди прочего, Гайер призвал к срочному пересмотру механизмов контроля и правовых требований, касающихся операторов критически важной инфраструктуры.

DBB – крупнейший в Германии профсоюз государственных служащих и работников смежных частных секторов, насчитывающий более 1,2 миллиона членов.

После поджога кабельного моста в районе Штеглиц-Целендорф в субботу утром на юго-западе Берлина 45 тысяч домохозяйств и 2200 предприятий остались без электроэнергии. В целом около 100 тысяч человек пострадали от самого длительного отключения электроэнергии в послевоенной истории, оставшись посреди зимы без света и отопления.

Ответственность за поджог взяла на себя леворадикальная инициатива Vulkangruppe.

