WSJ: США розглядають варіанти військових дій в Ірані

Посадовці адміністрації президента США Дональда Трампа провели попередні обговорення щодо можливих військових дій проти Ірану через криваві репресії щодо протестувальників.

Як пише "Європейська правда", про це виданню The Wall Street Journal стало відомо від неназваних американських посадовців.

Президент Трамп неодноразово погрожував втрутитися у разі силових дій іранської влади проти протестувальників. Теперішні обговорення включають питання про те, які об'єкти можуть бути обрані ціллю для американського удару.

Один з варіантів, що обговорюється, – це широкомасштабний повітряний удар по кількох іранських військових цілях, сказав один із посадовців.

Інший співрозмовник зазначив, що консенсусу щодо плану дій немає, і жодна військова техніка чи персонал не були переміщені для підготовки до удару.

Посадовці наголосили, що ці розмови є частиною звичайного планування. Вони сказали, що немає жодних ознак неминучого нападу на Іран.

Іранський режим тепер мусить враховувати реакцію США, якщо розпочне більш жорстке і широкомасштабне придушення протестів.

Кількість загиблих в Ірані продовжувала зростати на тлі відключення інтернету та перебоїв у роботі телефонного зв'язку, що ускладнювало отримання точної інформації про події в країні.

За даними правозахисної організації "Правозахисники в Ірані", станом на пізній вечір п'ятниці в протестах загинуло щонайменше 65 осіб, тоді як у понеділок ця цифра становила 29. Організація повідомила, що заарештовано понад 2300 осіб, а протести поширилися на 180 міст. За даними організації, більшість загиблих були протестувальниками.

Протести в Ірані тривають з 28 грудня, вони розпочались через обвал національної валюти і величезну інфляцію.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС цілковито підтримує антиурядові протести в Ірані.

За чутками, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї вважає ситуацію загрозливою та навіть розробив план втечі до Росії.