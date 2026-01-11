WSJ: США рассматривают варианты военных действий в Иране

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа провели предварительные обсуждения возможных военных действий против Ирана из-за кровавых репрессий в отношении протестующих.

Как пишет "Европейская правда", об этом изданию The Wall Street Journal стало известно от неназванных американских чиновников.

Президент Трамп неоднократно угрожал вмешаться в случае силовых действий иранских властей против протестующих. Нынешние обсуждения включают вопрос о том, какие объекты могут быть выбраны целью для американского удара.

Один из обсуждаемых вариантов – это широкомасштабный воздушный удар по нескольким иранским военным целям, сказал один из чиновников.

Другой собеседник отметил, что консенсуса по плану действий нет, и никакая военная техника или персонал не были перемещены для подготовки к удару.

Чиновники подчеркнули, что эти разговоры являются частью обычного планирования. Они сказали, что нет никаких признаков неизбежного нападения на Иран.

Иранский режим теперь должен учитывать реакцию США, если начнет более жесткое и широкомасштабное подавление протестов.

Число погибших в Иране продолжало расти на фоне отключения интернета и перебоев в работе телефонной связи, что затрудняло получение точной информации о событиях в стране.

По данным правозащитной организации "Правозащитники в Иране", по состоянию на поздний вечер пятницы в протестах погибло не менее 65 человек, тогда как в понедельник эта цифра составляла 29. Организация сообщила, что арестовано более 2300 человек, а протесты распространились на 180 городов. По данным организации, большинство погибших были протестующими.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря, они начались из-за обвала национальной валюты и огромной инфляции.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС полностью поддерживает антиправительственные протесты в Иране.

По слухам, верховный лидер Ирана Али Хаменеи считает ситуацию угрожающей и даже разработал план побега в Россию.