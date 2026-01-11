В Финляндии съехал в кювет украинский пассажирский автобус
Новости — Воскресенье, 11 января 2026, 11:53 —
В финской провинции Северная Погьянмаа в воскресенье съехал в кювет украинский автобус, переполненный пассажирами.
Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".
Авария произошла на кольцевой развязке в Ии. По данным полиции, украинский автобус въехал на кольцевую развязку на слишком высокой скорости. Несмотря на экстренное торможение, он врезался в середину кольцевой развязки и слетел в кювет.
Автобус был полон пассажиров, но в результате столкновения никто не пострадал.
Напомним, в столкновении трамваев в польском Кракове в начале декабря пострадали два десятка человек.
В Германии несколько дней назад 9 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Реклама: