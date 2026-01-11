В Финляндии съехал в кювет украинский пассажирский автобус

В финской провинции Северная Погьянмаа в воскресенье съехал в кювет украинский автобус, переполненный пассажирами.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Авария произошла на кольцевой развязке в Ии. По данным полиции, украинский автобус въехал на кольцевую развязку на слишком высокой скорости. Несмотря на экстренное торможение, он врезался в середину кольцевой развязки и слетел в кювет.

Автобус был полон пассажиров, но в результате столкновения никто не пострадал.

