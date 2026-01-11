Конгресмен США закликав не виконувати наказ атакувати Гренландію, якщо такий буде

Член Палати представників США від Демократичної партії Тед Лью закликав американських військових не підпорядковуватись, якщо вони отримають наказ атакувати Гренландію, оскільки такий потенційний наказ буде незаконним.

Про це конгресмен написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Законодавець прокоментував публікацію британського таблоїда Daily Mail, у якій стверджується, нібито президент Трамп наказав командирам спецпідрозділів розробити план вторгнення до Гренландії.

"Шановні ВПС США, ВМС США, Армія США, Корпус морської піхоти США: Гренландія є частиною Данії, союзника НАТО. Якщо Трамп накаже військовим атакувати Гренландію без схвалення Конгресу, це буде незаконний наказ. Ви не повинні виконувати незаконний наказ. Ви присягали конституції, а не Трампу", – заявив конгресмен.

Раніше ЗМІ повідомили, що британський уряд веде переговори з європейськими союзниками про розгортання військових сил у Гренландії, які б охороняли Арктику для Дональда Трампа.

Віцеканцлер Німеччини вважає, що не США мають вирішувати долю Гренландії.

