Віцеканцлер Німеччини вважає, що не США мають вирішувати долю Гренландії

Сполучені Штати повинні поважати міжнародне право і територіальний суверенітет, і тому майбутнє Гренландії повинні вирішувати Гренландія і Данія.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив у неділю віцеканцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль, його цитує агентство DPA.

Клінгбайль підкреслив, що принципи міжнародного права, такі як повага до територіальної суверенітету та цілісності, застосовуються до всіх, "включно зі Сполученими Штатами".

"Вирішувати майбутнє Гренландії повинні виключно Данія і Гренландія", – заявив він перед відльотом з Берліна до Вашингтона, де він має взяти участь у низці зустрічей.

"Ми підвищуємо безпеку в Арктиці разом, як союзники по НАТО, а не в протистоянні один одному", – додав Клінгбайль.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль також відкинув нещодавні заяви президента США Дональда Трампа щодо територіальних претензій на Гренландію.

Британський уряд веде переговори з європейськими союзниками про розгортання військових сил у Гренландії, які б охороняли Арктику для Дональда Трампа.

