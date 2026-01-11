Конгрессмен США призвал не выполнять приказ атаковать Гренландию, если такой будет
Член Палаты представителей США от Демократической партии Тед Лью призвал американских военных не подчиняться, если они получат приказ атаковать Гренландию, поскольку такой потенциальный приказ будет незаконным.
Об этом конгрессмен написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".
Законодатель прокомментировал публикацию британского таблоида Daily Mail, в которой утверждается, что президент Трамп приказал командирам спецподразделений разработать план вторжения в Гренландию.
"Уважаемые ВВС США, ВМС США, Армия США, Корпус морской пехоты США: Гренландия является частью Дании, союзника НАТО. Если Трамп прикажет военным атаковать Гренландию без одобрения Конгресса, это будет незаконный приказ. Вы не должны выполнять незаконный приказ. Вы присягали конституции, а не Трампу", – заявил конгрессмен.
Ранее СМИ сообщили, что британское правительство ведет переговоры с европейскими союзниками о развертывании военных сил в Гренландии, которые бы охраняли Арктику для Дональда Трампа.
Вице-канцлер Германии считает, что не США должны решать судьбу Гренландии.
Рекомендуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Полушарие Дональда Трампа. Как США готовят новое разделение мира и какими будут последствия.