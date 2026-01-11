ЗМІ: Британія може відправити війська до Гренландії, щоб заспокоїти Трампа 

Британський уряд веде переговори з європейськими союзниками про розгортання військових сил у Гренландії, які б охороняли Арктику для Дональда Трампа.

Про це стало відомо від джерел британському виданню Telegraph, повідомляє "Європейська правда".

Військове керівництво розробляє плани можливої місії НАТО на острові, який президент США погрожує захопити з міркувань безпеки. Британські посадовці зустрілися з колегами з Німеччини, Франції та інших країн, щоб розпочати підготовку.

Плани, які ще перебувають на початковій стадії, можуть передбачати розгортання британських солдатів, військових кораблів і літаків для захисту Гренландії від Росії та Китаю, пише видання.

Європейські країни сподіваються, що значне посилення їхньої присутності в Арктиці переконає Трампа відмовитися від своїх амбіцій анексувати цей стратегічний острів. Це дозволило б йому проголосити перемогу для американських платників податків, аргументуючи це тим, що Європа бере на себе більшу частину витрат на охорону Атлантики.

Джерела в уряді Британії повідомили, що прем’єр-міністр Кір Стармер "надзвичайно серйозно" поставився до загрози з боку Росії та Китаю в цьому регіоні і погодився, що необхідно вжити заходів.

"Ми поділяємо думку президента Трампа – зростаючу агресію Росії у Північному Льодовитому океані необхідно стримати, а євроатлантичну безпеку – посилити", – повідомив один зі співрозмовників виданню.

"Велика Британія співпрацює з союзниками по НАТО, щоб активізувати зусилля з посилення стримування та оборони Арктики", – додав співрозмовник.

Європейські країни сподіваються відвернути Трампа від крайніх заходів, запропонувавши розмістити військові сили на острові. Ця ідея була обговорена на зустрічі союзників НАТО в Брюсселі в четвер.

Члени Альянсу доручили командуванню ОЗС НАТО в Європі визначити, що ще можна зробити для забезпечення безпеки в Арктиці. Це може бути повномасштабне розгортання військ або поєднання обмежених у часі навчань, обміну розвідданими, розвитку потенціалу та перерозподілу витрат на оборону.

Будь-яка операція, ймовірно, буде проводитися під прапором НАТО і буде відокремлена від існуючих місій у Балтії та Польщі.

Британські посадовці заявили, що збройні сили вже готуються до відігравання більшої ролі в забезпеченні безпеки Арктики.

Дональд Трамп раніше заявив, що США повинні володіти Гренландією, щоб запобігти контролю над островом з боку Росії та Китаю.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що силова анексія Гренландії Сполученими Штатами, якби таке сталося, означатиме кінець НАТО.

