В горах Грузії зійшла лавина, коли там навчали гідів: одну людину витягли з-під снігу

У суботу на горі Тетнульд у грузинській Сванетії зійшла лавина, під час якої один із учасників групи, що була в цьому районі, опинився під сніговим покривом.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує портал SOVA.

За даними Агентства гірських трас, потерпілий отримав незначні травми, а всі інші члени групи залишилися в безпеці.

"Людина, витягнута з-під снігового покриву, отримала незначні травми, в той час як всі члени групи перебувають в безпеці", – заявили в агентстві.

Лавина зійшла під час навчального процесу школи гідів, в якому в цілому брали участь 15 осіб.

Серія лавин в італійських Альпах на початку січня вбила двох людей і поранила кількох інших, а сильний вітер заважав рятувальним операціям.

Восени у результаті сходження лавини на горі Тоск, що в північно-західній Словенії, загинули троє хорватських альпіністів.