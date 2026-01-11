В горах Грузии сошла лавина, когда там обучали гидов: одного человека вытащили из-под снега

В субботу на горе Тетнульд в грузинской Сванетии сошла лавина, во время которой один из участников группы, находившейся в этом районе, оказался под снежным покровом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал SOVA.

По данным Агентства горных трасс, пострадавший получил незначительные травмы, а все остальные члены группы остались в безопасности.

"Человек, извлеченный из-под снежного покрова, получил незначительные травмы, в то время как все члены группы находятся в безопасности", – заявили в агентстве.

Лавина сошла во время учебного процесса школы гидов, в котором в целом участвовали 15 человек.

Серия лавин в итальянских Альпах в начале января убила двух человек и ранила нескольких других, а сильный ветер мешал спасательным операциям.

Осенью в результате схода лавины на горе Тоск, что в северо-западной Словении, погибли трое хорватских альпинистов.