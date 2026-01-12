Politico: США розглядають можливість ударів по Ірану або здійснення кібератак

Серед варіантів дій проти Ірану, які були представлені президенту США Дональду Трампу, були удари всередині країни та наступальні кібератаки.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Співрозмовник видання, який розповів про ці варіанти, зазначив, що адміністрація Трампа хотіла б уникнути дій, які б мали вплив на цивільне населення.

Тому, за його словами, перевага надається заходам, які можуть бути адаптовані до цілей іранських збройних сил.

Адміністрація також розглядає можливість відправки терміналів для супутникового інтернет-сервісу Starlink Ілона Маска, повідомив колишній американський посадовець.

При цьому джерела зазначають, що не очікується, що Трамп надішле американські війська до країни.

Водночас деякі представники адміністрації побоюються, що дії США можуть розпалити напруженість на Близькому Сході або мати зворотний ефект у спробі допомогти ескалації протестного руху.

Президент США Дональд Трамп останніми днями неодноразово погрожував втручанням та застеріг іранське керівництво від застосування сили проти демонстрантів. У суботу Трамп заявив, що Сполучені Штати готові допомогти іранцям здобути свободу.

За даними WSJ, посадовці адміністрації президента США провели попередні обговорення щодо можливих військових дій проти Ірану через криваві репресії щодо протестувальників.