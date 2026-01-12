Politico: США рассматривают возможность ударов по Ирану или осуществления кибератак

Среди вариантов действий против Ирана, которые были представлены президенту США Дональду Трампу, были удары внутри страны и наступательные кибератаки.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Собеседник издания, который рассказал об этих вариантах, отметил, что администрация Трампа хотела бы избежать действий, которые повлияли бы на гражданское население.

Поэтому, по его словам, предпочтение отдается мерам, которые могут быть адаптированы к целям иранских вооруженных сил.

Администрация также рассматривает возможность отправки терминалов для спутникового интернет-сервиса Starlink Илона Маска, сообщил бывший американский чиновник.

При этом источники отмечают, что не ожидается, что Трамп пошлет американские войска в страну.

В то же время некоторые представители администрации опасаются, что действия США могут разжечь напряженность на Ближнем Востоке или иметь обратный эффект в попытке помочь эскалации протестного движения.

Президент США Дональд Трамп в последние дни неоднократно угрожал вмешательством и предостерег иранское руководство от применения силы против демонстрантов. В субботу Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы помочь иранцам обрести свободу.

По данным WSJ, чиновники администрации президента США провели предварительные обсуждения о возможных военных действиях против Ирана из-за кровавых репрессий в отношении протестующих.