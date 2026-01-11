Трамп заявив, що США готові допомогти іранцям здобути свободу

Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що його адміністрація готова допомогти протестувальникам в Ірані здобути свободу, якої вони прагнуть.

Про це Трамп написав у своєму акаунті в Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Трамп натякнув, що США можуть втрутитися на користь протестувальників, проти яких іранський режим застосовує силу.

"Іран прагне свободи, можливо, як ніколи раніше. США готові допомогти!!!" – написав глава Білого дому.

Трамп кілька разів за останній тиждень заявляв, що застосує військову силу, якщо іранський режим зі свого боку застосує силу проти протестувальників.

"Ми дуже уважно стежимо за ситуацією. Я дуже чітко заявив, що якщо вони почнуть вбивати людей, як це було в минулому, ми втрутимося... Це не означає, що ми надішлемо туди війська, але це означає, що ми завдамо їм дуже сильного удару там, де це буде боляче", – заявив Трамп журналістам у п'ятницю.

За даними правозахисної організації "Правозахисники в Ірані", станом на пізній вечір п'ятниці в протестах загинуло щонайменше 65 осіб.

За даними WSJ, посадовці адміністрації президента США провели попередні обговорення щодо можливих військових дій проти Ірану через криваві репресії щодо протестувальників.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС цілковито підтримує антиурядові протести в Ірані.

Протести в Ірані тривають з 28 грудня, вони розпочались через обвал національної валюти і величезну інфляцію.