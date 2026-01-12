У Словаччині напали на журналіста, відомого критикою влади

У Словаччині скоїли напад на відомого журналіста, коли він перебував у туалеті другого найбільшого міста країни Кошице.

Про це повідомила словацька щоденна газета SME, пише "Європейська правда".

70-річний словацький політичний коментатор Петер Шутц зазнав нападу у суботу вдень.

Невідомий чоловік без жодного слова вдарив Шутца по потилиці, внаслідок чого той упав і отримав перелом стегнової кістки. Це сталося в туалеті торгового центру Aupark.

Він потребував госпіталізації та переніс операцію.

Шутц, провідний коментатор SME з 1990-х років, часто з'являвся в політичних ток-шоу, де різко критикував чинний уряд на чолі з прем'єр-міністром Робертом Фіцо.

Поліція підтвердила напад. "Згідно з отриманою наразі інформацією, у суботу вдень в одному з торгових центрів міста Кошице було скоєно фізичний напад на 70-річного чоловіка. Перехожий знайшов пораненого чоловіка, який сидів на землі біля туалетів. Він відмовився від медичної допомоги і був відвезений додому", – повідомила речниця поліції Кошице Яна Іллесова.

"Я хочу вірити, що це не було пов'язано з роботою нашого колеги. Я сподіваюся, що поліція вилучить записи з камер відеоспостереження, знайде злочинця і з'ясує мотиви його дій", – прокоментував головний редактор газети SME Роман Крпелан.

Словаччина має досвід насильства над співробітниками ЗМІ. Найбільш шокуючи стало убивство журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової у 2018 році, яке призвело до відставки уряду, який на той час також очолював Фіцо.

Сам прем'єр-міністр був важко поранений під час стрілянини в травні 2024 року, за що він принаймні частково звинуватив словацькі ЗМІ.