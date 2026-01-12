В Словакии напали на журналиста, известного критикой власти

В Словакии совершили нападение на известного журналиста, когда он находился в туалете второго по величине города страны Кошице.

Об этом сообщила словацкая ежедневная газета SME, пишет "Европейская правда".

70-летний словацкий политический комментатор Петер Шутц подвергся нападению в субботу днем.

Неизвестный мужчина без единого слова ударил Шутца по затылку, в результате чего тот упал и получил перелом бедренной кости. Это произошло в туалете торгового центра Aupark.

Он нуждался в госпитализации и перенес операцию.

Шутц, ведущий комментатор SME с 1990-х годов, часто появлялся в политических ток-шоу, где резко критиковал действующее правительство во главе с премьер-министром Робертом Фицо.

Полиция подтвердила нападение. "Согласно полученной на данный момент информации, в субботу днем в одном из торговых центров города Кошице было совершено физическое нападение на 70-летнего мужчину. Прохожий нашел раненого мужчину, который сидел на земле возле туалетов. Он отказался от медицинской помощи и был отвезен домой", – сообщила пресс-секретарь полиции Кошице Яна Иллесова.

"Я хочу верить, что это не было связано с работой нашего коллеги. Я надеюсь, что полиция изъет записи с камер видеонаблюдения, найдет преступника и выяснит мотивы его действий", – прокомментировал главный редактор газеты SME Роман Крпелан.

Словакия имеет опыт насилия над сотрудниками СМИ. Наиболее шокирующим стало убийство журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой в 2018 году, которое привело к отставке правительства, которое на тот момент также возглавлял Фицо.

Сам премьер-министр был тяжело ранен во время стрельбы в мае 2024 года, за что он по крайней мере частично обвинил словацкие СМИ.