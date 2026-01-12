Міністр оборони Литви: не варто без потреби сумніватися у зобов’язаннях союзників по НАТО

Міністр оборони Литви Робертас Каунас на тлі зазіхань американського президента Дональда Трампа на Гренландію відкинув занепокоєння щодо майбутнього НАТО як єдиного союзу.

Про це він сказав у інтерв’ю LRT, повідомляє "Європейська правда".

Міністра попросили прокоментувати міркування президента США Дональда Трампа про те, що він не виключає можливості захоплення Гренландії силою, та поцікавились, чи можуть союзники бути впевнені у подальшому виживанні НАТО. У відповідь на це Каунас зазначив, що "не потрібно без потреби ставити під сумнів договірні зобов’язання".

"Це дуже делікатна тема. Дискусії, дипломатія та переговори мають різні форми та різну лексику: одні обирають одну лексику, інші форми, інші працюють з різними методами, але сьогодні у нас дискусія", – сказав Каунас.

Він додав, що "всі цивілізовані, демократичні держави" чудово усвідомлюють міжнародні зобов’язання і "знайдуть рішення через переговори, комунікацію та співпрацю".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп впевнений, що він урятував НАТО і без нього Північноатлантичний альянс вже б не існував.

Нещодавно Трамп допустив, що США "можливо, доведеться вибрати" між реалізацією амбіцій щодо захоплення Гренландії та збереженням НАТО.

Радимо також ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Півкуля Дональда Трампа. Як США готують новий поділ світу та якими будуть наслідки.






