Министр обороны Литвы: не стоит без нужды сомневаться в обязательствах союзников по НАТО

Министр обороны Литвы Робертас Каунас на фоне посягательств американского президента Дональда Трампа на Гренландию отверг опасения относительно будущего НАТО как единого союза.

Об этом он сказал в интервью LRT, сообщает "Европейская правда".

Министра попросили прокомментировать высказывания президента США Дональда Трампа о том, что он не исключает возможности захвата Гренландии силой, и поинтересовались, могут ли союзники быть уверены в дальнейшем выживании НАТО. В ответ на это Каунас отметил, что "не нужно без необходимости ставить под сомнение договорные обязательства".

"Это очень деликатная тема. Дискуссии, дипломатия и переговоры имеют разные формы и разную лексику: одни выбирают одну лексику, другие формы, другие работают с разными методами, но сегодня у нас дискуссия", – сказал Каунас.

Он добавил, что "все цивилизованные, демократические государства" прекрасно осознают международные обязательства и "найдут решение через переговоры, коммуникацию и сотрудничество".

Напомним, президент США Дональд Трамп уверен, что он спас НАТО и без него Североатлантический альянс уже бы не существовал.

Недавно Трамп допустил, что США "возможно, придется выбирать" между реализацией амбиций по захвату Гренландии и сохранением НАТО.

