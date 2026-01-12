Британский лыжник погиб при сходе лавины во Франции

Лавина унесла жизнь британского лыжника во Французских Альпах, который катался на лыжах вне трасс.

Об этом сообщило издание The Guardian, пишет "Европейская правда".

Мужчина в возрасте около 50 лет был найден под 2,5 метрами снега после 50-минутных поисков, говорится в заявлении курорта Ла-Плань, что на юго-востоке Франции.

Он катался на лыжах вне трассы, когда сошла лавина, добавили на курорте.

В воскресенье во второй половине дня в спасательной операции участвовала команда из более 50 человек, в которую вошли медики, инструкторы лыжной школы и собаки.

Мужчина катался на лыжах вместе с группой, когда произошел инцидент, но курорт сообщил, что у британца не было лавинного приемника.

В субботу на горе Тетнульд в грузинской Сванетии сошла лавина, во время которой один из участников школы гидов оказался под снежным покровом.

В Польше из-за непогоды, в частности сильного снегопада, была нарушена работа варшавского аэропорта имени Шопена.