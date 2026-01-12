До Києва прибув глава МЗС Норвегії

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде у понеділок, 12 січня, прибув з візитом до Києва.

Про це у своєму Х написав глава МЗС України Андрій Сибіга, який привітав свого норвезького колегу, інформує "Європейська правда".

Коментуючи приїзд Барта Ейде, Сибіга наголосив на важливості союзницьких відносин між Україною та Норвегією.

"Ми розпочали з вшанування пам'яті наших полеглих захисників, які віддали своє життя, захищаючи Україну та наші спільні цінності", – зазначив він.

Андрій Сибіга/Х

Сибіга також поінформував, що планує обговорити зі своїм колегою взаємовигідну співпрацю, мирні зусилля, оборону України та її стійкість.

У грудні стало відомо, що Норвегія профінансує чергову партію американської зброї для України і надає для цього понад 267 млн євро.

Перед тим Україна отримала від Сполучених Штатів та Норвегії дві мобільні радіологічні лабораторії, що розширять спроможності українських служб з моніторингу.