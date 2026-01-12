В Киев прибыл глава МИД Норвегии

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в понедельник, 12 января, прибыл с визитом в Киев.

Об этом в своем Х написал глава МИД Украины Андрей Сибига, который поприветствовал своего норвежского коллегу, информирует "Европейская правда".

Комментируя приезд Барта Эйде, Сибига подчеркнул важность союзнических отношений между Украиной и Норвегией.

"Мы начали с чествования памяти наших павших защитников, которые отдали свою жизнь, защищая Украину и наши общие ценности", – отметил он.

Андрей Сибига/Х

Сибига также сообщил, что планирует обсудить со своим коллегой взаимовыгодное сотрудничество, мирные усилия, оборону Украины и ее устойчивость.

В декабре стало известно, что Норвегия профинансирует очередную партию американского оружия для Украины и выделит для этого более 267 млн евро.

Перед этим Украина получила от Соединенных Штатов и Норвегии две мобильные радиологические лаборатории, которые расширят возможности украинских служб по мониторингу.