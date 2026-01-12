У найбільшому аеропорту Німеччини – перебої в роботі через негоду
Новини — Понеділок, 12 січня 2026, 11:40 —
В аеропорту Франкфурта, який є найбільшим у Німеччині, у понеділок довелось скасувати низку рейсів через негоду.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані аеропорту, пише "Європейська правда".
Згідно з даними аеропорту, через сильний снігопад та ожеледицю 12 січня довелось скасувати 102 з 1052 запланованих рейсів.
Кількість скасованих рейсів може продовжувати збільшуватись протягом дня, попередили в аеропорту.
За поточними прогнозами, перебої триватимуть до полудня за місцевим часом.
У Польщі через негоду, зокрема сильний снігопад була порушена робота варшавського аеропорту імені Шопена.
Також повідомляли, що у Німеччині спостерігали перебої із залізничним сполученням внаслідок зимової бурі.
