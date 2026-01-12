В крупнейшем аэропорту Германии – перебои в работе из-за непогоды

В аэропорту Франкфурта, который является крупнейшим в Германии, в понедельник пришлось отменить ряд рейсов из-за непогоды.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные аэропорта, пишет "Европейская правда".

Согласно данным аэропорта, из-за сильного снегопада и гололеда 12 января пришлось отменить 102 из 1052 запланированных рейсов.

Количество отмененных рейсов может продолжать увеличиваться в течение дня, предупредили в аэропорту.

По текущим прогнозам, перебои продлятся до полудня по местному времени.

В Польше из-за непогоды, в частности сильного снегопада, была нарушена работа варшавского аэропорта имени Шопена.

Также сообщали, что в Германии наблюдали перебои с железнодорожным сообщением в результате зимней бури.