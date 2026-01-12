В крупнейшем аэропорту Германии – перебои в работе из-за непогоды
Новости — Понедельник, 12 января 2026, 11:40 —
В аэропорту Франкфурта, который является крупнейшим в Германии, в понедельник пришлось отменить ряд рейсов из-за непогоды.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные аэропорта, пишет "Европейская правда".
Согласно данным аэропорта, из-за сильного снегопада и гололеда 12 января пришлось отменить 102 из 1052 запланированных рейсов.
Количество отмененных рейсов может продолжать увеличиваться в течение дня, предупредили в аэропорту.
По текущим прогнозам, перебои продлятся до полудня по местному времени.
В Польше из-за непогоды, в частности сильного снегопада, была нарушена работа варшавского аэропорта имени Шопена.
Также сообщали, что в Германии наблюдали перебои с железнодорожным сообщением в результате зимней бури.
