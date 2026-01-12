Українку не допустили на рейс у Варшаві через напис "бомба" на чолі

У варшавському аеропорту імені Фридерика Шопена українка помадою написала на чолі слово "бомба": жарт закінчився для жінки штрафом та скасуванням польоту до Цюриха.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує RMF 24.

У неділю, 11 січня, служба безпеки аеропорту повідомила прикордонну службу про жінку в залі реєстрації, на чолі якої був напис "бомба". З’ясувалося, що це 29-річна громадянка України, яка очікувала на рейс до Цюриха.

За інформацією прикордонників, жінка поводилася спокійно, не проявляла агресії та виконувала всі вказівки правоохоронців.

Після затримання було проведено особистий огляд та перевірку багажу, під час яких небезпечних предметів не виявили.

Пасажирка пояснила, що зробила напис на чолі губною помадою задля жарту. Однак цей "жарт" обійшовся їй у 500 злотих штрафу.

Крім того, жінку не допустили на рейс до Цюриха, куди вона мала намір відлетіти.

Нагадаємо, наприкінці грудня у Варшаві затримали українця, що сидів в аеропорту з підозрілим обладнанням.

Йому може загрожувати до 5 років позбавлення волі.