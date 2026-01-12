Украинку не допустили на рейс в Варшаве из-за надписи "бомба" на лбу

В варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена украинка написала помадой на лбу слово "бомба": шутка закончилась для женщины штрафом и отменой полета в Цюрих.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

В воскресенье, 11 января, служба безопасности аэропорта сообщила пограничной службе о женщине в зале регистрации, на лбу которой была надпись "бомба". Выяснилось, что это 29-летняя гражданка Украины, которая ожидала рейс в Цюрих.

По информации пограничников, женщина вела себя спокойно, не проявляла агрессии и выполняла все указания правоохранителей.

После задержания был проведен личный досмотр и проверка багажа, во время которых опасных предметов не обнаружили.

Пассажирка объяснила, что сделала надпись на лбу губной помадой ради шутки. Однако эта "шутка" обошлась ей в 500 злотых штрафа.

Кроме того, женщину не допустили на рейс в Цюрих, куда она намеревалась улететь.

