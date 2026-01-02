Затриманому в аеропорту Варшави українцю з підозрілим обладнанням загрожує 5 років в'язниці

Українцеві, затриманому у грудні в аеропорту Варшави з обладнанням для глушіння радіохвиль, може загрожувати до 5 років позбавлення волі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

У грудні служби охорони аеропорту звернули увагу на молодого чоловіка, який протягом багатьох годин перебував в одному з закладів харчування терміналу. 23-річний чоловік мав при собі обладнання для глушіння радіохвиль.

Затриманим виявився 23-річний громадянин України Ілля С. Під час перевірки у чоловіка було виявлено пристрій для глушіння радіохвиль, що працює в діапазонах частот, зарезервованих для авіаційного зв'язку та навігації. Саме це обладнання, яке потенційно могло порушити роботу аеропортових систем, викликало тривогу серед служб.

Як повідомив речник Варшавської окружної прокуратури, прокурор Пйотр Антоні Скиба, вилучені у затриманого носії даних були передані експерту з Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю. Експерт має встановити, що саме знаходиться на цих носіях і для чого вони могли використовуватися.

"Підозрюваний дав дуже довгі пояснення, але вони не відповідають на найважливіші питання. Він стверджує, що пристрої, які він мав при собі, є законними", – повідомив прокурор Скиба.

Під час допиту Ілля С. повідомив, що перед приїздом до Польщі перебував у різних країнах, зокрема в Дубаї, Канаді, Греції та Італії. Прокуратура зараз аналізує записи з камер спостереження за інші дні, щоб встановити, чи з'являвся чоловік раніше на території аеропорту.

Прокурор запропонував тримісячний арешт для 23-річного чоловіка, однак суд вирішив, що місяця достатньо для роботи експерта. Він допоможе встановити, що знаходиться на вилучених носіях і для чого саме вони використовувалися.

Іллі С. висунули звинувачення у спробі перешкоджання радіопередачі шляхом володіння обладнанням, яке може використовуватися для дій, що суперечать законодавству. Чоловік не визнав свою провину. За звинувачення, що йому висунуті, йому загрожує покарання до 5 років позбавлення волі.

Також наприкінці грудня у Польщі затримали чоловіка, який міг знімати залізничну інфраструктуру та транспортування військової техніки.

Крім того, виявили пошкодження залізничної колії у центральній частині Польщі.