Експрем'єр Польщі прокоментував рішення Угорщини надати притулок його ексміністру

Колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що не здивований рішенням Угорщини надати притулок Збігнєву Зьобро, який був міністром юстиції в уряді Моравецького.

Про це колишній керівник польського уряду сказав в ефірі RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Моравецький заявив, що у Польщі Зьобро зазнає політичного переслідування, тому рішення Будапешта цілком можна зрозуміти.

"Я не здивований, в тому сенсі, що прочитав обґрунтування, що притулок було надано, тому що прокуратура діє як політично мотивований орган. Чи політизована прокуратура? Звичайно, що так. Чи переслідують Зьобро з політичних мотивів? Звичайно, що так", – сказав Моравецький, який перебуває в опозиції до чинної влади у Польщі.

Раніше стало відомо, що Зьобро, проти якого висунуто 26 звинувачень в Польщі, отримав політичний притулок в Угорщині.

За даними ЗМІ, незадовго до Різдва угорська делегація в ЄС надіслала лист до всіх інших делегацій держав-членів у Брюсселі, в якому повідомила, що Угорщина надала притулок громадянам Польщі. Їхні імена не називали.

У МЗС Польщі заявили, що шкодують з приводу рішення Угорщини надати притулок двом польським громадянам та вважають, що воно завдало шкоди двостороннім відносинам.