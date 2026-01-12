Экс-премьер Польши прокомментировал решение Венгрии предоставить убежище его экс-министру
Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что не удивлен решением Венгрии предоставить убежище Збигневу Зёбро, который был министром юстиции в правительстве Моравецкого.
Об этом бывший глава польского правительства сказал в эфире RMF FM, сообщает "Европейская правда".
Моравецкий заявил, что в Польше Зёбро подвергается политическому преследованию, поэтому решение Будапешта вполне можно понять.
"Я не удивлен в том смысле, что прочитал обоснование, что убежище было предоставлено, потому что прокуратура действует как политически мотивированный орган. Политизирована ли прокуратура? Конечно, да. Преследуют ли Зёбро по политическим мотивам? Конечно, да", – сказал Моравецкий, который находится в оппозиции к действующей власти в Польше.
Ранее стало известно, что Зёбро, против которого выдвинуто 26 обвинений в Польше, получил политическое убежище в Венгрии.
По данным СМИ, незадолго до Рождества венгерская делегация в ЕС направила письмо всем другим делегациям государств-членов в Брюсселе, в котором сообщила, что Венгрия предоставила убежище гражданам Польши. Их имена не назывались.
В МИД Польши заявили, что сожалеют по поводу решения Венгрии предоставить убежище двум польским гражданам и считают, что оно нанесло ущерб двусторонним отношениям.