Экс-премьер Польши прокомментировал решение Венгрии предоставить убежище его экс-министру

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что не удивлен решением Венгрии предоставить убежище Збигневу Зёбро, который был министром юстиции в правительстве Моравецкого.

Об этом бывший глава польского правительства сказал в эфире RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Моравецкий заявил, что в Польше Зёбро подвергается политическому преследованию, поэтому решение Будапешта вполне можно понять.

"Я не удивлен в том смысле, что прочитал обоснование, что убежище было предоставлено, потому что прокуратура действует как политически мотивированный орган. Политизирована ли прокуратура? Конечно, да. Преследуют ли Зёбро по политическим мотивам? Конечно, да", – сказал Моравецкий, который находится в оппозиции к действующей власти в Польше.

Ранее стало известно, что Зёбро, против которого выдвинуто 26 обвинений в Польше, получил политическое убежище в Венгрии.

По данным СМИ, незадолго до Рождества венгерская делегация в ЕС направила письмо всем другим делегациям государств-членов в Брюсселе, в котором сообщила, что Венгрия предоставила убежище гражданам Польши. Их имена не назывались.

В МИД Польши заявили, что сожалеют по поводу решения Венгрии предоставить убежище двум польским гражданам и считают, что оно нанесло ущерб двусторонним отношениям.