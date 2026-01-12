Сотрудники Лувра снова бастуют: музей вынужден закрыться

Во французской столице Париже в понедельник был вынужден закрыться всемирно известный музей Лувр из-за забастовки работников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Лувр предупредил, что в понедельник, 12 января, музей не будет работать, а также отметил, что входные билеты, приобретенные посетителями, будут автоматически возмещены.

В прошлом месяце музей был закрыт на целый день, а в последующие дни работал лишь частично.

Сотрудники Лувра требуют увеличения штата и улучшения обслуживания огромного бывшего королевского дворца.

Помимо скандала с октябрьским ограблением, два других недавних инцидента осветили проблемы с техническим обслуживанием здания, которое главный архитектор Франсуа Шатийон охарактеризовал как "не в хорошем состоянии".

В ноябре из-за протечки воды были повреждены сотни книг и рукописей в египетском отделе, а в октябре руководство было вынуждено закрыть галерею, где хранилась древнегреческая керамика, поскольку существовала опасность обрушения потолочных балок.

Предыдущая забастовка началась 15 декабря и закончилась 19 декабря.

Напомним, в октябре Лувр попал в новости в результате скандального 7-минутного ограбления. Скандал спровоцировал волну вопросов о качестве мер безопасности в музее.