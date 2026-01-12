14 січня Єврокомісія може оголосити законодавчу пропозицію про 90 млрд для України

Європейська комісія готується оголосити у середу, 14 січня, законодавчу пропозицію щодо надання Україні 90 млрд євро кредиту від ЄС з тим, щоб перший транш був перерахований на початку 2-го кварталу 2026 року.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили на умовах анонімності посадовець та дипломат ЄС у Брюсселі.

Єврокомісія готується оприлюднити законодавчу пропозицію щодо надання Україні у 2026-27 роках кредиту на суму 90 млрд євро.

Співрозмовники "ЄвроПравди" повідомили, що у середу Єврокомісія планує представити законодавчий акт, який визначить рамки та умови надання Україні кредитних коштів ЄС у розмірі 90 млрд євро, а також можливо стануть відомі деталі щодо умов цільового використання вказаних коштів.

Документ буде переданий у Раду ЄС для подальшого обговорення.

У пресслужбі Єврокомісії на запит "Європейської правди" повідомили, що документи щодо української позики справді готуються, але не підтвердили й не спростували інформацію про презентацію законопроєкту (законопроєктів) 14 січня.

"Нам необхідно запропонувати певну кількість законодавчих актів у належні терміни, досить скоро – щоб ми змогли розпочати виплату коштів (Україні) на початку другого кварталу цього року", – заявив речник Єврокомісії Балаж Уйварі, відповідаючи на питання кореспондентки "Європейської правди".

Речник підтвердив, що "ви справді можете очікувати на деякі законодавчі акти, запропоновані Комісією найближчим часом", але не назвав конкретної дати.

Як повідомляла "Європейська правда", посли ЄС у Брюсселі розглянули проєкт рішення Ради ЄС "Про надання дозволу на розширене співробітництво щодо заснування позики для України" та мають направити його на затвердження до Європейського парламенту, яке може відбутися вже наступного тижня.

Нагадаємо, 18-19 грудня Європейська рада прийняла рішення надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки з запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС на основі механізму посиленої співпраці з Україною.

Угорщина, Словаччина та Чехія не заветували цю схему, але відмовилися брати в ній участь.

22 грудня Єврокомісія ухвалила пропозицію щодо рішення Ради ЄС, яке дозволяє посилену співпрацю з Україною, та передала її в Раду ЄС для затвердження.

Очікується, що перший платіж Україні у рамках позики буде здійснений не пізніше другого кварталу 2026 року.